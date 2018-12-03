Збірна України програла в Іспанії у матчі відбору Кубку світу з баскетболу (відео)



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Фото з fiba.basketball

Команда Євгена Мурзіна програла національній команді Іспанії на Тенерифе

Поступаючись протягом усього матчу, наша збірна зуміла наздогнати суперників і на останніх секундах на рівних боролась за перемогу, проте іспанці все ж змогли взяти реванш за поразку у Києві.

Українці в обличчі Кравцова виграли стартове вкидання, проте перша ж атака нашої команди виявилася невдалою. Іспанці відповіли швидкими трьома балами, на що все той же Кравцов відповів двома з-під кільця.

Після цього збірна Іспанії влаштувала нашим хлопцям справжній холодний душ. За декілька хвилин українська команда пропустила ривок 8:0, основоположником якого став Фернандес, який влучив два поспіль дальніх.

Проте, українські хлопці не знітилися та зуміли різницю скоротити: результативно працював Близнюк, який забив серію влучних середніх і штрафних. На першу перерву команди пішли за рахунку 20:14.

У другому періоді малюнок гри не надто змінився: іспанці застосовували широкий пресинг по всій території паркету та влучали дальні, у свою чергу українська команда переважала під щитами, але зовсім не влучала дальні (0/4). Після лейапу від Пустозвонова різниця складала лише три бали, проте переломити хід зустрічі у першій половині українці не змогли – 39:31.

Третю 10-хвилинку краще розпочали наші співвітчизники: за чотири хвилини вони пропустили лише один бал, набравши, натомість, шість. Відповідно, різниця в рахунку скоротилася знову до трьох балів. Проте, ще за три хвилини команда Серджіо Скаріоло знову повернула на табло різницю у дев’ять набраних балів: постаралися Сайз та Агілар. На останню ж перерву команди пішли за рахунку 54:48.

На останні 10 хвилин матчу українці вийшли неймовірно зарядженими та вже за декілька секунд знову впритул наблизилися до Іспанії в рахунку. За п’ять хвилин до закінчення гри збірна України вперше зрівняла рахунок в матчі – влучив дальній Бобров, проте двома балами швидко відповів Фернандеш. У клатч-тайм команди увійшли за переваги Іспанії у чотири бали, проте за 11 секунд до завершення гри наша збірна заробила неспортивний фол. Олександр Липовий реалізував два штрафних, проте влучити дальній на останніх секундах підопічним Євгенія Мурзіна не вдалося.

В інших матчах групи Словенія поступилась Латвії, а Чорногорія вирвала перемогу у Туреччини. Відповідно, прямі конкуренти нашої збірної за путівку до ЧС-2019 здобули по два бали, і наша команда наразі посідає п'яте місце турнірної таблиці. На Чемпіонат світу виходять три кращі команди з групи.

Кубок світу 2019 року з баскетболу

Чоловіки

Другий кваліфікаційний раунд

Іспанія – Україна – 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20)





Україна: Бобров - 21 + 8 підбирань, Липовий - 10 + 6 підбирань + 4 передачі, Кравцов - 10, Герун - 10 + 4 підбирання, Близнюк - 8 + 6 підбирань, Бояркін - 5, Пустозвонов - 4, Рябчук, Мироненко, Павлов.

Джерело: Федерація баскетболу України