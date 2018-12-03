Жіноча збірна України не вийшла на Чемпіонат світу-2019 з гандболу
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Розсилка
Українки не зуміли вийти у плей-офф кваліфікації
Жіноча збірна України з гандболу в останньому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2019 перемогла Ізраїль.
Завершивши груповий турнір на другому місці з чотирма очками і різницею голів +31, українки претендували на вихід у плей-офф як найкраща друга команда.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.
Проте за кілька годин заповітна путівка перейшла іншій команді - збірній Ісландії, яка в іншій групі перемогла Азербайджан 49:18. Набравши ті ж чотири очки, ісландки перевершили Україну за різницею голів (+36).
Ісландія з другого місця вийшла у плей-офф, куди також пробилися переможці чотирьох кваліфікаційних квартетів: Словаччина, Швейцарія, Білорусь і Македонія.
Таким чином, Україна вибула з боротьби.
Матчі плей-офф європейського відбору на Чемпіонат світу відбудуться у червні 2019 року.