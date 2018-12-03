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    Жіноча збірна України не вийшла на Чемпіонат світу-2019 з гандболу

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    Жіноча збірна України не вийшла на Чемпіонат світу-2019 з гандболу
    Фото взяте з сайту ФГУ

    Українки не зуміли вийти у плей-офф кваліфікації

    Жіноча збірна України з гандболу в останньому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2019 перемогла Ізраїль.

    Завершивши груповий турнір на другому місці з чотирма очками і різницею голів +31, українки претендували на вихід у плей-офф як найкраща друга команда.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Проте за кілька годин заповітна путівка перейшла іншій команді - збірній Ісландії, яка в іншій групі перемогла Азербайджан 49:18. Набравши ті ж чотири очки, ісландки перевершили Україну за різницею голів (+36).

    Ісландія з другого місця вийшла у плей-офф, куди також пробилися переможці чотирьох кваліфікаційних квартетів: Словаччина, Швейцарія, Білорусь і Македонія.

    Таким чином, Україна вибула з боротьби.

    Матчі плей-офф європейського відбору на Чемпіонат світу відбудуться у червні 2019 року.

    чемпіонат світу Збірна України гандбол
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