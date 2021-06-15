Зеленський вразив журналістів «джунглями» у своєму кабінеті (фото)
Журналісти показали ремонт в кабінеті президента України
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками західних ЗМІ в новому робочому кабінеті, в якому з'явилася неонова вивіска і штучні джунглі. Про це повідомив керівник фотослужби українського бюро Associated Press Єфрем Лукацький на своїй сторінці в Facebook.
В оновленому кабінеті Зеленського немає величезного столу, відсутні картини, вази з квітами й інші прикраси та аксесуари.
Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, а позаду крісла Зеленського на стіні висить неоновий напис «Центр Дії Президента».
«Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський... Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки Острів скарбів або Пірати Карибського моря. Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами», – прокоментував новий кабінет Зеленського Лукацький.
До слова, в Офісі президента на посаду прессекретаря Володимира Зеленського розглядають дві кандидатури.
Один зі співрозмовників уточнив, що на посаду прессекретаря президента розглядають речника МЗС Олега Ніколенка та Сергія Никифорова – ведучого телеканалу «Україна 24», який належить олігарху Рінату Ахметову.