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    Зеленський вразив журналістів «джунглями» у своєму кабінеті (фото)

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    У кабінеті Зеленського з'явилася неонова вивіска і штучні джунглі - Зеленський вразив журналістів «джунглями» у своєму кабінеті (фото)
    У кабінеті Зеленського з'явилася неонова вивіска і штучні джунглі
    Фото: facebook.com/Efrem Lukatsky

    Журналісти показали ремонт в кабінеті президента України

    Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками західних ЗМІ в новому робочому кабінеті, в якому з'явилася неонова вивіска і штучні джунглі. Про це повідомив керівник фотослужби українського бюро Associated Press Єфрем Лукацький на своїй сторінці в Facebook.

    В оновленому кабінеті Зеленського немає величезного столу, відсутні картини, вази з квітами й інші прикраси та аксесуари.

    Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, а позаду крісла Зеленського на стіні висить неоновий напис «Центр Дії Президента».

    Фото: facebook.com/Efrem Lukatsky
    Фото: facebook.com/Efrem Lukatsky

    «Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський... Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки Острів скарбів або Пірати Карибського моря. Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами», – прокоментував новий кабінет Зеленського Лукацький.

    До слова, в Офісі президента на посаду прессекретаря Володимира Зеленського розглядають дві кандидатури.

    Один зі співрозмовників уточнив, що на посаду прессекретаря президента розглядають речника МЗС Олега Ніколенка та Сергія Никифорова – ведучого телеканалу «Україна 24», який належить олігарху Рінату Ахметову.

    Теги: ЗМІ ремонт Володимир Зеленський Facebook президент рослини
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    Зеленський вразив журналістів «джунглями» у своєму кабінеті (фото)