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    Зеленський змінив склад комісії з політики військово-технічного співробітництва

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    Зеленський змінив склад комісії з політики військово-технічного співробітництва - Зеленський змінив склад комісії з політики військово-технічного співробітництва
    Зеленський змінив склад комісії з політики військово-технічного співробітництва
    Фото з відкритих джерел

    Попередній склад був затверджений 23 грудня 2019 року.

    Президент Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

    Попередній склад був затверджений 23 грудня 2019 року.

    Згідно з Указом до складу Комісії увійшли:

    • заступник міністра закордонних справ, заступник голови Комісії Василь Боднар;
    • перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заступник голови Комісії Валерій Іващенко; генеральний директор Державного концерну Укроборонпром (за згодою) Юрій Гусєв;
    • заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Віктор Ліхницький;
    • головний консультант відділу з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Олег Слизький;
    • заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

    Зеленський вивів зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва Айвараса Абромавичуса, Івана Апаршина, Василя Бурбу, а також Єгора Божка, увільнивши його від виконання обов'язків заступника голови Комісії.

    До слова, Зеленський заявив, що Україна продовжує рух до членства в НАТО.

    «Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

    «Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися», – зауважив Глава держави.

    У комюніке Брюссельського саміту країни – члени НАТО привітали значні євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна, та підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій державі у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.

    «Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО», – відзначив Володимир Зеленський.

    Теги: Василь Боднар Володимир Зеленський Укроборонпром президент Юрій Гусєв Валерій Іващенко указ
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    Зеленський змінив склад комісії з політики військово-технічного співробітництва