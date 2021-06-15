Зеленський змінив склад комісії з політики військово-технічного співробітництва

Попередній склад був затверджений 23 грудня 2019 року.

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Попередній склад був затверджений 23 грудня 2019 року.

Згідно з Указом до складу Комісії увійшли:

заступник міністра закордонних справ, заступник голови Комісії Василь Боднар;

перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заступник голови Комісії Валерій Іващенко; генеральний директор Державного концерну Укроборонпром (за згодою) Юрій Гусєв;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Віктор Ліхницький;

головний консультант відділу з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Олег Слизький;

заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

Зеленський вивів зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва Айвараса Абромавичуса, Івана Апаршина, Василя Бурбу, а також Єгора Божка, увільнивши його від виконання обов'язків заступника голови Комісії.

До слова, Зеленський заявив, що Україна продовжує рух до членства в НАТО.

«Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

«Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися», – зауважив Глава держави.

У комюніке Брюссельського саміту країни – члени НАТО привітали значні євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна, та підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій державі у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.

«Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО», – відзначив Володимир Зеленський.