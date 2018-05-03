7411 гітаристів встановили світовий рекорд з виконання пісні Джимі Хендрікса (відео)

Цього року після побиття світового рекорду, музиканти виконали фрагмент національного гімну Польщі.

1 травня 7411 гітаристів встановили у польському Вроцлаві новий світовий рекорд. Музиканти потрапили до Книги рекордів Гіннеса за наймасовіше виконання пісні «Hey Joe» Джимі Хендрікса. Учасники заходу зібралися на Ринковій площі у центрі міста. Аби стати учасником рекорду достатньо було мати гітару та знати п'ять основних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Clarin 7411 гітаристів встановили у польському Вроцлаві новий світовий рекорд

Цього року після побиття світового рекорду, музиканти виконали фрагмент національного гімну Польщі.

1 травня 7411 гітаристів встановили у польському Вроцлаві новий світовий рекорд. Музиканти потрапили до Книги рекордів Гіннеса за наймасовіше виконання пісні «Hey Joe» Джимі Хендрікса.

Учасники заходу зібралися на Ринковій площі у центрі міста. Аби стати учасником рекорду достатньо було мати гітару та знати п'ять основних акордів, розповідає Radio Ram.

Фестиваль гітаристів «Майовка» у Вроцлаві відбувається 16 років поспіль. Його відвідують польські та закордонні музиканти. Вони виступають на великій сцені. Обов'язковою частиною фестивалю є гітарний флешмоб. Під час нього кожного разу учасники грають одну і ту ж пісню і намагаються побити свій попередній рекорд.

Вперше вони зібралися 2003-го. Тоді «Hey Joe» виконали 588 музикантів. 2016-го пісню зіграли 7356. Минулого року їх було 6299.

Цього року після побиття світового рекорду, музиканти виконали фрагмент національного гімну Польщі.

Джерело: Gazeta.ua