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    Культура

    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва

    На український фестиваль приїхали артисти з Франції, Естонії та Білорусі
    В Ужгороді відбувся дводенний III Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва і шоу-програма «FIRE LIFE FEST 2018». Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради. Відвідувачі могли побачити шоу артистів з Франції, Естонії та Білорусі. «Дводенна програма вогняного фестивалю була дуже насиченою. Це і вогняне шоу, і
    • Сьогодні, 19:08
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    На український фестиваль приїхали артисти з Франції, Естонії та Білорусі

    В Ужгороді відбувся дводенний III Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва і шоу-програма «FIRE LIFE FEST 2018». Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради.

    Відвідувачі могли побачити шоу артистів з Франції, Естонії та Білорусі.

    «Дводенна програма вогняного фестивалю була дуже насиченою. Це і вогняне шоу, і «фаєр-батли» (змагання артистів з вогнем), і світлодіодне, і дзеркальне шоу, а ще виступи фокусників, гімнастів, акробатів, жонглерів, танцівників тощо. Також на фестивалі працював hand-made ярмарок, спортивна локація і дитяча зона з аніматорами», - сказано в повідомленні.

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    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва
    В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва

    Як зазначають організатори, наразі ужгородський фестиваль вогню є єдиним в своєму жанрі в Україні.

    Нагадаємо, у Токіо пройшов щорічний фестиваль «Накі Сумо», на якому борці сумо змушували дітей плакати.

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