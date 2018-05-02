В Ужгороді відбувся Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва

На український фестиваль приїхали артисти з Франції, Естонії та Білорусі

В Ужгороді відбувся дводенний III Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва і шоу-програма «FIRE LIFE FEST 2018». Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради. Відвідувачі могли побачити шоу артистів з Франції, Естонії та Білорусі. «Дводенна програма вогняного фестивалю була дуже насиченою. Це і вогняне шоу, і



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На український фестиваль приїхали артисти з Франції, Естонії та Білорусі

В Ужгороді відбувся дводенний III Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва і шоу-програма «FIRE LIFE FEST 2018». Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради.

Відвідувачі могли побачити шоу артистів з Франції, Естонії та Білорусі.

«Дводенна програма вогняного фестивалю була дуже насиченою. Це і вогняне шоу, і «фаєр-батли» (змагання артистів з вогнем), і світлодіодне, і дзеркальне шоу, а ще виступи фокусників, гімнастів, акробатів, жонглерів, танцівників тощо. Також на фестивалі працював hand-made ярмарок, спортивна локація і дитяча зона з аніматорами», - сказано в повідомленні.

Як зазначають організатори, наразі ужгородський фестиваль вогню є єдиним в своєму жанрі в Україні.

Нагадаємо, у Токіо пройшов щорічний фестиваль «Накі Сумо», на якому борці сумо змушували дітей плакати.