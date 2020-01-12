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    Гриценко показав зворушливе відео, як у його сім'ї зустрічають Новий рік

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    Анатолій Гриценко прикрашає новорічну ялинку - Гриценко показав зворушливе відео, як у його сім'ї зустрічають Новий рік
    Анатолій Гриценко прикрашає новорічну ялинку
    Скріншот з відео

    Анатолій Гриценко розповів, що Новий рік завжди відзначає в родинному колі

    Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко оприлюднив відеоролик, як його родина зустрічала Новий рік.

    Гриценко зазначив у Facebоok, що «літописем/режисером» відео виступила його молодша донька Анна.

    Раніше лідер «Громадянської позиції» розповідав, що Новий рік завжди відзначає в родинному колі на дачі.

    «З 2004-го, коли збудували дачу, це вже стало родинним гніздом, куди родина злітається і влітку, і під Новий рік. 2019-й зустрінемо так само.. Традиційно всі разом прикрашаємо ялинку. Як і більшість українців, робимо це за день-два до Нового року.

    Спочатку довго переглядаємо іграшки. Серед них є куплені ще в часи, коли ми самі були дітьми, ділимося спогадами з малечею. Щороку додаються нові й нові іграшки. Домівку всередині теж яскраво прикрашаємо, - казав Гриценко.

    новорічні свята Анатолій Гриценко Громадянська позиція
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