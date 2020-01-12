Гриценко показав зворушливе відео, як у його сім'ї зустрічають Новий рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Гриценко прикрашає новорічну ялинку Скріншот з відео

Анатолій Гриценко розповів, що Новий рік завжди відзначає в родинному колі

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко оприлюднив відеоролик, як його родина зустрічала Новий рік.

Гриценко зазначив у Facebоok, що «літописем/режисером» відео виступила його молодша донька Анна.

Раніше лідер «Громадянської позиції» розповідав, що Новий рік завжди відзначає в родинному колі на дачі.

«З 2004-го, коли збудували дачу, це вже стало родинним гніздом, куди родина злітається і влітку, і під Новий рік. 2019-й зустрінемо так само.. Традиційно всі разом прикрашаємо ялинку. Як і більшість українців, робимо це за день-два до Нового року.

Спочатку довго переглядаємо іграшки. Серед них є куплені ще в часи, коли ми самі були дітьми, ділимося спогадами з малечею. Щороку додаються нові й нові іграшки. Домівку всередині теж яскраво прикрашаємо, - казав Гриценко.