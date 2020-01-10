14 січня відбудеться закриття головної ялинки Вінниці



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Для вінничан та гостей міста підготовлена культурна програма

Захід розпочнеться з церемонії нагородження переможців караоке-шоу «Зірка на ялинці». У Центральному парку також виступатимуть місцеві гурти. Кавери на українські та світові хіти подарує гурт «CHICA-BAND».

Цьогоріч головна ялинка Вінниці посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі «Міс Ялинка 2019». Новорічна «красуня» також потрапила у Книгу рекордів України як найвища металева конструкція, що обертається.

Церемонія закриття ялинки розпочнеться о 18:00 у Центральному парку. На заході отримають нагороди переможці караоке-шоу «Зірка на ялинці». Відкритий конкурс тривав протягом свят.

На закритті з концертами виступатимуть провідні гурти міста. Запрошеним гостем стане гурт «CHICA-BAND». Учасники виконають каверверсії українських та світових хітів.

Джерело: Vinbazar