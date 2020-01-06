Spa, вертоліт і 100 тисяч за добу: cтало відомо скільки коштував відпочинок Зеленського в Буковелі



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Глава держави зупинявся в елітному п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort, найдешевший номер в якому коштує від 11 тисяч гривень

Під час новорічних свят президент України Володимир Зеленський відвідав гірськолижний курорт Буковель, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Прямий.

За інформацією деяких ЗМІ, глава держави зупинився в елітному п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort, найдешевший номер в якому коштує від 11 тисяч гривень. А президентський люкс - 100 тисяч гривень. Готель має spa-центр, басейн, сауни й тренажерний зал. Перебування vip-гостей, які тут зупиняються, ретельно охороняють.

Поблизу готелю - два лижні витяги. Працівники курорту розповідають, що бачили на цих трасах президента України Володимира Зеленського.

«Зеленський був тут 1 січня, піднімався на спуск, катався тут», - каже один з працівників.

Біля готелю також є вертолітний майданчик. Політ на вертольоті коштує 1400 доларів за годину.

У самому готелі інформацію про перебування президента Зеленського не надають. Проте, персонал повідомив журналістом вартість проживання.

«Вартість зі сніданком - 15,059 гривень за добу. За дві доби, якщо залишитеся - 30,118 гривень. Вартість президентського номера - 100 тисяч гривень за добу», - повідомив персонал Radisson Blu Resort.

Також у Буковелі зустрічав Новий рік одіозний олігарх Ігор Коломойський. Його разом з бізнес-партнерами помітили у місцевому барі «П'яна вишня».

«Коломойський був тут на Новий рік і вчора. В нас навіть фото з ним є», - повідомили працівники бару.

За час президентства це вже третій відпочинок Зеленського за державний кошт. Загалом, політ на вертольоті, катання на лижах та проживання у президентському номері обійшлись Україні у кількасот тисяч гривень.

Нагадаємо, вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.