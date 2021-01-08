Прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення Новаку

Колишній керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак був затриманий влітку 2020 року

Прокуратура звернулася до суду з проханням продовжити арешт колишнього міністра транспорту Польщі

Прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення у корупції екскерівникові Укравтодору Славоміру Новаку.

Про це повідомляє RMF24.

«Прокурор висунув Славоміру Новаку нові обвинувачення у корупції: це стосується діяльності Новака як голови Українського державного дорожнього агентства «Укравтодор», – ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, обвинувачення стосуються, серед іншого, діяння корупційного характеру – йдеться про отримання хабаря та використання впливу. Ці дії були вчинені спільно та за погодженням з Лукашем З. та Гжегожем В. Двоє останніх – підприємці, затримані у цій справі у четвер, 7 січня (загалом було затримано трьох осіб).

З посиланням на прокуратуру Варшави зазначається, що цим підприємцям висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі під керівництвом Новака та відмиванні грошей.

Прокуратура звернулася до суду з проханням продовжити арешт колишнього міністра транспорту Польщі. Засідання з цього питання має відбутися 13 січня.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.