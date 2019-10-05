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    Ховався за колоною і тер ніс: нардеп Тищенко дивно поводився у Раді

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    Нардеп Микола Тищенко - Ховався за колоною і тер ніс: нардеп Тищенко дивно поводився у Раді
    Нардеп Микола Тищенко

    Депутат від «Слуги народу» не міг собі знайти місця у парламенті

    Журналісти засікли нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка за дивною поведінкою під час засідання Верховної Ради.

    Відео опубліковано на YouTube-каналі TVgolosnaroda.

    «Заступник голови фракції партії «Слуга народу» Микола Тищенко поводився дивно, метався з боку в бік, ховався за колоною, тер ніс, а потім голосував на виключеній системі Рада за закони», - йдеться в описі до відео.

    Як повідомлялося, «слуга народу» Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель.

    Дівчина не змогла пригадати першого президента України.

    До слова, нардеп Тищенко осоромився через «формулу Штайнмаєра».

    Верховна Рада депутат партія Слуга народу Микола Тищенко
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