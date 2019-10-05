Ховався за колоною і тер ніс: нардеп Тищенко дивно поводився у Раді



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Нардеп Микола Тищенко

Депутат від «Слуги народу» не міг собі знайти місця у парламенті

Журналісти засікли нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка за дивною поведінкою під час засідання Верховної Ради.

Відео опубліковано на YouTube-каналі TVgolosnaroda.

«Заступник голови фракції партії «Слуга народу» Микола Тищенко поводився дивно, метався з боку в бік, ховався за колоною, тер ніс, а потім голосував на виключеній системі Рада за закони», - йдеться в описі до відео.

Як повідомлялося, «слуга народу» Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель.

Дівчина не змогла пригадати першого президента України.

До слова, нардеп Тищенко осоромився через «формулу Штайнмаєра».