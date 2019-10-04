22-річна помічниця депутата Тищенка назвала Кучму першим президентом України



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Модель Мар'яна Михолап нещодавно стала помічницею народного депутата України Миколи Тищенка

Дівчина розповіла, що цікавилася політикою ще зі школи, проте згадати ім'я першого президента України їй так і не вдалося

Помічниця народного депутата України Миколи Тищенка Мар'яна Михолап не змогла відповісти на декілька запитань на політичну тематику.

22-річна дівчина в інтерв'ю «Обозревателю» розповіла, що цікавилася політикою ще зі школи, проте згадати ім'я першого президента України їй так і не вдалося.

«Кучма. Ні, ні, ні.... Зараз, Леонід його звали. Я точно пам'ятаю, дай секунду. Кучма був дуже довго...», - відповіла помічниця депутата на запитання, хто був першим президентом країни.

Потім у неї журналіст запитав, а хто став главою держави після Кучми.

«Після Кучми одразу Ющенко і Янукович. Ющенко, а потім Янукович», - відповіла Михолап.

Також помічниця Тищенка не змогла відповісти на запитання щодо чисельності народних депутатів у парламенті: «Я знаю, що зараз скоротили, зараз 300».

Як повідомлялося, «слуга народу» Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель.

До слова, нардеп Тищенко осоромився через «формулу Штайнмаєра».