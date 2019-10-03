Надувна лялька і насос: нардеп Тищенко осоромився через «формулу Штайнмаєра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко

Нардеп спочатку порівняв Україну з насосом, а на запитання про домовленості щодо Донбасу відповів словами про надувну ляльку

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко не зміг пояснити домовленості щодо Донбасу, які були досягнуті в ході переговорів у Мінську, зокрема «формулу Штайнмаєра».

Відео відповіді Тищенка опубліковало «Громадське».

Нардеп спочатку порівняв Україну з насосом, а на запитання про домовленості щодо Донбасу відповів словами про надувну ляльку.

«Ви особисто знаєте, що передбачає «формула Штайнмаєра»?, - запитала у депутата журналістка.

«Так, це розведення. Найголовніше, що потрібно зрозуміти, тільки під наглядом ОБСЄ і тільки за законами України. Все, крапка. Ви берете, наприклад, іграшку, ляльку берете, ось берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ні! Ось ляльку ви берете. І ось, щоб знати як ... Або, не знаю, машину... Чи купуєте машину. Ви знаєте, як з нею? Ось, щоб впоратися з цим завданням, вам потрібна інструкція», - заявив Тищенко.

До слова, «слуга народу» Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.