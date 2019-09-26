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    «Слуга народу» Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель

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    Мар&rsquo;яна Михолап працює у Миколи Тищенка у за строковим трудовим договором на постійній основі - «Слуга народу» Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель
    Мар’яна Михолап працює у Миколи Тищенка у за строковим трудовим договором на постійній основі

    Михолап працює у Тищенка на за строковим трудовим договором на постійній основі

    Депутат-мажоритарник від партії «Слуга народу» Микола Тищенко має серед помічників 22-річну модель Мар’яну Михолап.

    Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

    Як йдеться на сайті Верховної Ради, Михолап працює у Тищенка на за строковим трудовим договором на постійній основі.

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    Минулого року дівчина закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «економічна кібернетика». Хоча, як сама зізнавалась, «слабо бачить себе у цьому».

    Ще навчаючись в університеті, Михолап шукала роботу репетитором математики та української мови. А ще пропонувала свої послуги як модель. Наприкінці серпня та на початку вересня 2019 року її резюме про це були видалені з відповідних сайтів.

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    У 2017-му Михолап брала участь у відборі на конкурс «Міс Україна». А донедавна активно знімалась у фотосесіях. Зокрема, для відомих брендів.

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    Нині дівчина фотографується на тлі Верховної Ради та скаржиться на те, що нічого не встигає.

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    Ресторатор та телеведучий Микола Тищенко потрапив до Верховної Ради 9-го скликання як мажоритарник від «Слуги народу», отримавши перемогу на 219 виборчому окрузі у Києві.

    Наразі він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури та має п’ятьох помічників: двоє працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, а троє – на громадських засадах.

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