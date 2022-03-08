Іноземець, який захищає Україну, звернувся до Кадирова (відео)

Йде 13 день відкритої війни росії проти України

Доброволець полку «Азов», громадянин Азербайджану, записав відкрите звернення до керівника Чечні, Рамзана Кадирова.

«З яких пір, зрадник свого народу, має право звертатись до обраного народом? Обраного саме народом, а не поставленого путіним. Того, хто відправив своїх кадирівців на смерть. Твоя сміливість лише на словах» чоловік жорстко поставив на місце путінського поплічника.

Також, доброволець звернувся до співвітчизників з проханням підтримати український народ.

Нагадаємо, однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець повідомив, що голова Чечні Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Про це він заявив 7 березня у відеоблозі, посилаючись на джерело, близьке до спецслужби та міноборони Росії.

«Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського. Інформація щодо Кадирова є достовірною», – наголосив ексрозвідник.