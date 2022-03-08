Кадиров близький до оголошення війни Москві – однокурсник Путіна

Російська влада втратила зв’язок з низкою підрозділів, які воюють в Україні

Однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець повідомив, що голова Чечні Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Про це він заявив 7 березня у відеоблозі, посилаючись на джерело, близьке до спецслужби та міноборони Росії.

«Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського. Інформація щодо Кадирова є достовірною», – наголосив ексрозвідник.

Разом з тим, за словами Швеця, ФСБ заявило, що вбивство українського президента було би контрпродуктивним.

«Це свідчить про розкол всередині впливових груп, які задіяні у війні та перебувають у керівництві Росії. Також у ФСБ визнали, що операція пішла не так, як планувалася», – зауважив однокурсник Путіна.

Крім цього, воєнна ситуація для російського уряду залишається незрозумілою, оскільки відсутній зв’язок з низкою підрозділів, які воюють в Україні.

Окремо майор КДБ Юрій Швець наголосив на часу «Х» для російської економіки, яку обкладено міжнародними санкціями. Це червень – саме до цього місяця може протриматися економіка країна-агресора.

Кілька слів колишній радянський розвідник зазначив щодо можливого застосування ядерної зброї Росією.

«Окремі види ядерної зброї застарілі... Путіну немає смислу натискати на червону кнопку – її не існує. Якщо вона дійсно була б, то не спрацювала б», – додав Швець.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, голова Чечні Рамзан Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, яка воює проти України (бійці Кадирова – офіційно полк Росгвардії – перебувають на півночі від Києва).

Також Кадиров визнав, що серед чеченців, які беруть участь у вторгненні в Україну, є втрати.