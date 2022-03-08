«Так, мені пропонували вибратися з країни живим». Інтерв’ю президента Зеленського ABC

«Ми будемо стояти, навіть якщо вони зайдуть в наші великі міста»

В інтерв’ю американському телеканалу ABC News президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу і пошуку компромісу, але не до капітуляції. Президент знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу.

«Главком» публікує повний переклад інтерв’ю українського президента Володимира Зеленського американському телеканалу ABC.

Пане Президенте, дякую, що приєднались до нас. Ми в курсі ситуації навколо Києва зараз. Бої на півночі, бої на заході. Яка ситуація зараз в полях, і як довго ви думаєте зможете утримувати столицю України?

Нас бомбардують не лише у Києві, не тільки в житлових кварталах міста, а також в пригородах Києва. Не впізнати навіть як столиця виглядає тепер. Місто Харків, Вінниця, Одеса, Житомир, Чернігів, Маріуполь, дуже багато міст бомблять.

Ви знаєте реалії, список міст, які бомбардуються, які росіяни намагаються оточити. Пентагон повідомляє, що 95% російських військ, які були розміщені вздовж українського кордону, нині вже в середині України, а це 150 тисяч військ. Як довго українці зможуть стримувати росіян?

Я переконаний, що українці готові протистояти росіянам протягом всього свого життя. Навіть в тих містах, де є російські окупанти, вони отримали неабияку відсіч від цивільного населення, яке не мало жодної зброї. Така сміливість, це щось небачене, а російські військові не мають такої сміливості. Проблема в тому, що на одного українського солдата в нас 10 російських солдатів, а на один український танк, в нас 50 російських танків, але ми їх знищуємо, і ця прірва скорочується. Питання як довго ми зможемо стояти? Багато речей залежить не тільки від нас. Ми будемо стояти, і навіть якщо вони зайдуть в наші великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором, з народною війною і ніхто не віддасть нашу незалежність.

Сьогодні війна тут, а завтра буде в Литві, потім Польщі, потім в Німеччині. Це дуже серйозно. США далеко, але за останні дні в мене відчуття, що Сполучені штати, ближчі до нас.

Пане президенте, хотів би почути вашу реакцію на ті умови закінчення війни, які нещодавно озвучив Кремль. Вони кажуть, що ви маєте змінити конституцію, відмовитися від свого бажання вступити в НАТО, що ви маєте визнати Крим частиною Росії, і що ви маєте визнати незалежність двох російських сепаратистських утворень на Сході. Чи готові ви пристати на ці умови? Яким будете ваш меседж Володимиру Путіну?

По-перше ми готові до діалогу, але не готові до капітуляції. Питання не лише в мені, а в людях, які мене обрали. Щодо НАТО я охолов щодо цього питання вже давно, після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих кроків та конфронтації з Росією. Ми не хочемо бути країною, яка випрошує щось на колінах. Я не хочу, щоб ми були такою країною, а я таким президентом

Коли Кремль називає три умови щодо закінчення війни – відмова від НАТО, визнання Криму як частини Росії, визнання двох сепаратистських регіонів, чи є вашим меседжем зараз, що ці умови є абсолютно не прийнятними?

Я говорю про гарантії безпеки. Щодо пунктів щодо тимчасово окупованих територій, цих невизнаних республік, які ніхто не визнав крім Росії, ми могли б вести перемовини і знайти компроміс щодо того, як ці республіки далі житимуть. Але що важливо для мене, це люди на цих територіях, чи хочуть вони бути частиною України і хто в Україні скаже, що він хоче, щоб ці території були з нами. Питання набагато важче ніж просто визнання цих республік, це черговий ультиматум, а ми не готові до ультиматумів. Що має бути зроблено, це щоб президент Путін почав говорити, почав діалог, щоб вийшов з тої інформаційної бульбашки без кисню, в якій він знаходиться. Він в цій бульбашці. Він отримує інформацію, і ми не знаємо наскільки вона реалістична ця інформація. Схоже, що йому просто замилюють очі.

Ви говорили з президентом Байденом знову. Мене цікавить, про яку найважливішу річ ви попросили США зараз?

Для нас найважливішим зараз є безпека неба. Ми не можемо дозволяти Росії такої активності в небі, тому що вони бомбардують і обстрілюють нас, вони відправляють на нас свої ракети, винищувачі, гелікоптери і багато всього. Але ми не маємо неба, ми не контролюємо небо.

«Чим більше звір їсть, тим більше він хоче ще і ще»

НАТО сказало «НІ» безпольотній зоні над Україною, тому що вони занепокоєні, що це призведе до набагато широкомасштабного конфлікту, до ще більшої війни, ніж та, що ми вже маємо. Тому що це означає готовність збивати російські літаки, що ви скажете щодо цієї думки?

Що значить збивати російські літаки? Якщо летить ракета, вчора наприклад, ракета вдарила по університету в місті Харків, по гуртожитку, а також ракета влучила в дитячу лікарню в Києві. Якщо ракета летить, чи задумуємося ми над тим збивати її чи ні? Я думаю іншої відповіді немає, так, ці ракети треба збивати, тому що треба зберігати людські життя. Я впевнений що хоробрі американські солдати, знаючи, що збиваючи ці ракети рятують життя студентів, робили б це без вагань.

Пане президенте. Знаю ніхто зараз не ставить під сумнів, жах який відбувається в Україні. Але президент Байден сказав і законотворці обох партій, і республіканці, і демократи підтримують президента в цьому, що запровадження безпольотної зони над Україною призведете до втягування США до масштабнішої війни з Росією. Ось чому вони просто не хочуть цього робити.

Ми місце в Європі, місце свободи. Багато хто думає, що ми далеко від Америки чи Канади. Але ні, ми і є зона свободи. Коли межі свободи порушуються і на них наступають, ви маєте захищати нас. Бо спочатку ми, а ви будете наступні. Чим більше звір їсть, тим більше він хоче ще і ще.

Пане президенте, ви говорили про необхідність забезпечення України винищувачами. США зараз шукають можливості постачання російських винищувачів з Польщі. Ви запросили саме ці винищувачі, бо українські пілоти знають, як літати на них. Чи є якісь зрушення у цьому питанні?

Ми просили не лише США, ми просили багато інших країн, ми не будемо їх називати. Ми вивчили це питання, ми знаємо, де ці радянські літаки розміщується, які країни ними володіють, і у великій мірі це питання буде вирішувати США

Чи вважаєте ви, що президент (Байден – «Главком») міг би зробити більше щоб допомогти?

Я переконаний, президент міг би зробити більше, я переконаний, що він може. І я вірю в те, що він здатен це зробити.

Державний секретар Ентоні Блінкен, стверджує що США мають достовірні звіти про те, що мирне населення навмисне піддається атакам в Україні, в такому разі це воєнний злочин. Ми звичайно бачили ці страшні кадри з України. Чи вважаєте ви, що Путін навмисно атакує цивільних людей?

Немає значення, результат один – вмирають люди, атакуються школи, садочки, університети, гуртожитки, бездумне бомбардування атомної станції, що могло б призвести до зникнення Європи. Щодня, щогодини одне й теж – вмирають люди.

Володимир Зеленський: Ми місце в Європі, місце свободи

«Мені пропонували вибратися з країни живим»

Чи вважаєте ви Путіна воєнним злочинцем?

Я вважаю що всі люди, які прийшли на нашу землі, всі, хто віддавали накази, всі солдати, які стріляли, вони всі воєнні злочинці.

Кажуть, що Захід та США пропонували вам допомогу вибратися з країни живим. Чи справді вони це пропонували вам і як довго ви збираєтеся лишатися в Україні?

Так, мені пропонували. Було багато інформації, декілька груп спецназу були направлені, щоб вбити мене та мою сім’ю. Я сказав «ні», як я можу зробити це, я громадянин моєї країни і я – обраний президент цим народом

То ж ви будете залишатися до кінця, яким би він не був?

Я б хотів, щоб кінець був таким, як у вас в американських фільмах. Хеппі енд для нашої країни.

Я хочу запитати вас про атомну станцію, яку атакували і зараз вона під контролем росіян, інтернет був відрізаний, директор МАГАТЕ назвав цю ситуацію, такою, що викликає велике занепекоєння, він також повідомив, що працівники станції продовжують працювати під дулом пістолета. Що ви знаєте про безпеку найбільшої АЕС в Європі зараз?

Вона була найпотужнішою в Європі. Там знаходиться шість реакторів. Тієї ночі вона була оточена військовою технікою та танками. Але спочатку вони бомбардували територію. Вони бомбили територію АЕС. Вони вдарили у двір, будівлю. Загинули люди, які керували цією електростанцією. Не всі, проте і охоронці, і частина команди. Вони звільнені і тепер вони всередині станції. Ми дуже швидко дали вказівку вивести з експлуатації та зупинити атомні енергоблоки, переконатися, що вони не працюють. Питання дуже просте, пускати на АЕС людей з автоматами, які навіть не розуміють, як це працює неможливо. Це те, на чому наші люди будуть стояти до останньої хвилини. Тож ми запропонували тієї ж ночі дати нам миротворців, і я прошу їх підтримати цю ініціативу, щоб ООН та миротворці прийшли на всі ці атомні електростанції, тому що це про безпеку, про безпеку для Європи та для всього світу. А всередині у нас працюватимуть тактичні експерти та професіонали. До цього дня це питання досі невирішено.

Я чую від вас, що ви повністю вірите в українських робітників на атомних електростанціях, обидва об’єкти (ЗАЕС та ЧАЕС – «Главком»), захоплені росіянами понад тиждень тому, повідомляють, що працівники навіть не змінили зміни з того часу, коли росіяни взяли їх під контроль. Ви вірите в працівників, але чи можете підтвердити, що відбувається всередині атомних електростанцій?

Вони навіть не можуть покинути це місце. Вони заблоковані. Якщо вони вийдуть, їх атакують терористи. Люди, які знаходяться там у танках, з ножами це не ядерники чи ядерні фізики. Я не впевнений, що вони мають освіту у ядерній сфері. Увесь світ може почекати і подумати тиждень-два-три, поки наші люди помруть, і ці бійці зможуть увійти. Але я думаю, що у кожного є час для цього, чи не так?

«Денацифікація у випадку з Росією є чистим нацизмом, що нищить націю України»

Пане президенте, ми чуємо, що Володимир Путін сказав російському народу. Він сказав, що денацифікує Україну. Ми знаємо, що ви – єврей. Ви втратили члена сім’ї через Голокост. Мені цікаво, що б ви сказали Путіну про денацифікацію України?

Я вважаю, що денацифікація взагалі, в даному випадку – це знищення нації. Це відбувалося в історії багато разів і закінчувалося дуже погано, але для деяких країн це закінчилося таким чином, що ці країни були налякані тим, що зробили. Були країни, які почали очищати світ від тієї чи іншої нації, а інші нації потім шкодували, що не обороняли і не захищали від цього іншу націю. У нинішньому світі ми маємо різні національності, але загалом у нас одна нація, це людська нація, нація людей. Отже, денацифікація в цих випадках є чистим нацизмом, що нищить націю України. Те саме сталося в 1940-х роках з Німеччиною. Вони денацифікували єврейський народ, а зараз Росія робить те саме. Я в шоці. Я навіть не знав, що в нинішньому світі можна робити такі речі.

Ми дивилися ваш виступ. Ми дивилися звернення до Європи, і ви сказали, якщо ми впадемо, впадете і ви. Що ви мали на увазі?

Я думаю, що українці захищають свої цінності, які поділяють усі сучасні люди, не лише молоде населення, а й усі люди, які насолоджуються життям, і ми маємо на це право. Ми захищаємо цінності, які поділяють усі, незалежно від того, якою мовою ви говорите або де живете, і ми захищаємо ці цінності сьогодні. І я знаю, що якщо ви дозволите російській армії знищити ці цінності, це буде кінець, тому що українці зберігають ці цінності, так само як і європейці. Але це випробування проходить саме український народ, тому ви повинні нам допомогти, тому що вся наша власність зараз є армією Європи.

Що б ви хотіли зараз сказати Володимиру Путіну?

Я вважаю, що він здатний зупинити війну, яку розпочав, і навіть якщо він не думає, що він розпочав її, він повинен знати одну важливу річ, яку не можна заперечувати, що зупинити війну – це те, на що він здатний.

Для американського народу та для людей Заходу, які були зворушені вашою стійкістю та хоробрістю українського народу, чи є у вас щось, щоб ви хотіли сказати їм?

Я не знаю, що сказати. Дуже дякую. Знаєте, я просто хочу відчувати і зрозуміти, що означає для нас свобода, тому що американці завжди говорять про свободу і знають, що це таке. І тепер, коли ви дивитеся на українців, я думаю, ви відчуваєте, що це означає для нас. Тож ми від вас недалеко. Ми не так далеко від вас. І тому американці, якщо ви бачите і якщо ви розумієте що ми відчуваємо, як ми боремося проти всіх ворогів за нашу свободу, підтримайте нас, і не лише словами, а й прямими та конкретними кроками. Зробіть це. І я думаю, що ми переможемо усі разом, з усім світом.

David Muir, ABC News