  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Проєкт першої леді: шість історій про людей, які руйнують бар’єри

    • Розсилка
    Автори сподіваються, що ця серія відеороликів надихне громадян на подальші зміни - Проєкт першої леді: шість історій про людей, які руйнують бар’єри
    Автори сподіваються, що ця серія відеороликів надихне громадян на подальші зміни

    «Я вважаю своїм обов’язком говорити про людей, які руйнують бар’єри», – наголошує перша леді

    В межах ініціативи першої леді Олени Зеленської створено серію відеороликів «Безбар’єрні історії, які надихають» про людей, які своїм прикладом показують, що будь-які бар'єри можна і потрібно долати.

    Мета цього проєкту – познайомити широке коло глядачів з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну, руйнують суспільні перепони та допомагають іншим долати їх. Сюжети були створені виконавчим партнером ініціативи першої леді – громадською організацією «Безбар’єрність».

    «Впродовж усього життя ми неодноразово стикаємося з бар’єрами. Вони можуть бути фізичними, економічними чи моральними. Вони можуть бути незначними та легкопереборними. А можуть – важкими та такими, які самотужки не подолаєш. Питання в тому, як ми на них реагуємо. І не тільки тоді, коли відчуваємо їх на собі, а й коли просто бачимо навколо», – зазначила Олена Зеленська у дописі на Facebook.

    «Я вважаю своїм обов’язком говорити про людей, які руйнують бар’єри. Сподіваюся, що їхній приклад надихне кожного з нас втілювати такі зміни в нашому житті та в громадах, які робили б світ навколо кращим», - додала перша леді.

    Ця серія відеороликів – лише частка великої комплексної ініціативи «Без бар’єрів», велика мета якої - висвітлити та актуалізувати проблему бар'єрів в суспільстві та наблизити безбар'єрне майбутнє України.

    Відеоролики будуть виходити щопонеділка на офіційних сторінках Олени Зеленської у Facebook та Instagram. Перший відеоролик вже можна подивитись, щоб більше дізнатися про унікальний музей «Третя після опівночі», історію його створення та людей, що там працюють. Це єдиний музей в Україні, де всі екскурсії проходять у суцільній темряві в супроводі незрячих гідів. Екскурсії дають змогу відчути звичні місця нашого життя, але наосліп.

    У наступних відеороликах буде ще більше цікавих історій про людей, проекти та ініціативи, які допомагають долати існуючі бар'єри.

    «Безліч людей щодня стикаються з бар’єрами. Здається, що з цим нічого не можна зробити. Але в Україні є ті, хто вже сьогодні долає бар'єри. Тому надзвичайно важливою є ініціатива першої леді Олени Зеленської розповісти історії таких людей», – зазначила Тетяна Ломакіна, голова ГО «Безбар’єрність».

    Автори сподіваються, що ця серія відеороликів надихне громадян на подальші зміни.

    Теги: Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies