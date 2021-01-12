Проєкт першої леді: шість історій про людей, які руйнують бар’єри

«Я вважаю своїм обов’язком говорити про людей, які руйнують бар’єри», – наголошує перша леді

В межах ініціативи першої леді Олени Зеленської створено серію відеороликів «Безбар’єрні історії, які надихають» про людей, які своїм прикладом показують, що будь-які бар'єри можна і потрібно долати.

Мета цього проєкту – познайомити широке коло глядачів з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну, руйнують суспільні перепони та допомагають іншим долати їх. Сюжети були створені виконавчим партнером ініціативи першої леді – громадською організацією «Безбар’єрність».

«Впродовж усього життя ми неодноразово стикаємося з бар’єрами. Вони можуть бути фізичними, економічними чи моральними. Вони можуть бути незначними та легкопереборними. А можуть – важкими та такими, які самотужки не подолаєш. Питання в тому, як ми на них реагуємо. І не тільки тоді, коли відчуваємо їх на собі, а й коли просто бачимо навколо», – зазначила Олена Зеленська у дописі на Facebook.

«Я вважаю своїм обов’язком говорити про людей, які руйнують бар’єри. Сподіваюся, що їхній приклад надихне кожного з нас втілювати такі зміни в нашому житті та в громадах, які робили б світ навколо кращим», - додала перша леді.

Ця серія відеороликів – лише частка великої комплексної ініціативи «Без бар’єрів», велика мета якої - висвітлити та актуалізувати проблему бар'єрів в суспільстві та наблизити безбар'єрне майбутнє України.

Відеоролики будуть виходити щопонеділка на офіційних сторінках Олени Зеленської у Facebook та Instagram. Перший відеоролик вже можна подивитись, щоб більше дізнатися про унікальний музей «Третя після опівночі», історію його створення та людей, що там працюють. Це єдиний музей в Україні, де всі екскурсії проходять у суцільній темряві в супроводі незрячих гідів. Екскурсії дають змогу відчути звичні місця нашого життя, але наосліп.

У наступних відеороликах буде ще більше цікавих історій про людей, проекти та ініціативи, які допомагають долати існуючі бар'єри.

«Безліч людей щодня стикаються з бар’єрами. Здається, що з цим нічого не можна зробити. Але в Україні є ті, хто вже сьогодні долає бар'єри. Тому надзвичайно важливою є ініціатива першої леді Олени Зеленської розповісти історії таких людей», – зазначила Тетяна Ломакіна, голова ГО «Безбар’єрність».

Автори сподіваються, що ця серія відеороликів надихне громадян на подальші зміни.