Дружина Макрона перехворіла на коронавірус

67-річна перша леді Франції отримала позитивний результат тесту, коли президентське подружжя перебувало у відпустці

Бріжит Макрон не мала важких симптомів хвороби

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона – Бріжит Макрон – перехворіла на коронавірус.

Про це повідомляє BFM TV.

За інформацією телеканалу, 67-річна перша леді Франції отримала позитивний результат тесту 24 грудня 2020 року, коли президентське подружжя перебувало у відпустці у резиденції форт Брегансон.

Відзначається, що Бріжит Макрон не мала важких симптомів хвороби.

Зазначимо, 24 грудня президент Франції Еммануель Макрон одужав від Covid-19 та завершив самоізоляцію.

Нагадаємо, коронавірус у Макрона протікав з ускладненнями, йому було важко дихати.

Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Макрон заявляв, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

Після контакту з Макроном прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.