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    У світі

    Дружина Макрона перехворіла на коронавірус

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    <p><span>67-річна перша леді Франції отримала позитивний результат тесту, коли президентське подружжя перебувало у відпустці<o:p></o:p></span></p> - Дружина Макрона перехворіла на коронавірус

    67-річна перша леді Франції отримала позитивний результат тесту, коли президентське подружжя перебувало у відпустці

    Бріжит Макрон не мала важких симптомів хвороби

    Дружина президента Франції Еммануеля Макрона – Бріжит Макрон – перехворіла на коронавірус.

    Про це повідомляє BFM TV.

    За інформацією телеканалу, 67-річна перша леді Франції отримала позитивний результат тесту 24 грудня 2020 року, коли президентське подружжя перебувало у відпустці у резиденції форт Брегансон.

    Відзначається, що Бріжит Макрон не мала важких симптомів хвороби.

    Зазначимо, 24 грудня президент Франції Еммануель Макрон одужав від Covid-19 та завершив самоізоляцію.

    Нагадаємо,  коронавірус у Макрона протікав з ускладненнями, йому було важко дихати.

    Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Макрон заявляв, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

    Після контакту з Макроном прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

    Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

    Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

    Теги: здоров'я Франція Еммануель Макрон президент перша леді коронавірус
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