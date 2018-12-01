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    Історія про Голодомор допомогла американцю усвідомити своє українське коріння

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    Історія про Голодомор допомогла американцю усвідомити своє українське коріння

    Американець розпізнав у собі українця дізнавшись про Голодомор

    Джон Видиш усвідомив своє українське коріння вже в дорослому віці, вивчаючи історію Голодомору в Україні. Знання про невідому світові трагедію настільки його сколихнуло, що Джон поставив собі за мету розповідати про Батьківщину своїх пращурів при кожній нагоді.

    Журналісти нещодавно зустріли Джона на ярмарку у Портланді, штаті Орегон, що на північному заході країни.

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    Нагадаємо, що у штаті Род-Айленд грудень оголосили місяцем пам’яті жертв Голодомору.

    Раніше повідомлялося, що штат Вірджинія приєднався до низки американських штатів, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

    Нагадаємо, 4 жовтня Сенат США визнав Голодомор в Україні геноцидом. Сенатори одноголосним рішенням прийняли двопартійну резолюцію про Голодомор 1932-1933 років.

    Джерело: Голос Америки

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