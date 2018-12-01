Волкер: ЄС повинен розглянути посилення санкцій проти РФ



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Росія повинна «звільнити українські кораблі і моряків» - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту вказав на необхідність посилення санкцій через агресію Росію в Керченській протоці

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликали ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

За його словами, США готові розглянути дане питання через конфлікт в Керченській протоці. Він також додав, що Росія повинна «звільнити українські кораблі і моряків».

Волкер підкреслив, що «не вважає важливим» питання про те, хто несе відповідальність за цей конфлікт.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив на необхідності перевірки вже введених ЄС санкцій проти Москви на тлі нової агресії РФ у Керченській протоці.

Як повідомлялося, Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.

Джерело: УНІАН