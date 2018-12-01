У Кремлі розповіли про наслідки скасування зустрічі Путіна з Трампом



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Президент РФ Володимир Путін Фото: inosmi.ru

Президент РФ найшов заміну зустрічі з американським лідером

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що 1 грудня Володимир Путін проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС. Ця зустріч відбудеться під час саміту G20 в Аргентині замість скасованої зустрічі між російським і американським президентами.

«Так, дійсно, в неділю у першій половині дня буде зустріч із президентом Туреччини», - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним через агресію РФ проти України у Керченській протоці.

У Білому домі пояснили, що Дональд Трамп прийняв рішення на борту Air Force One після того, як переговорив з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джоном Келлі й подзвонив раднику з національної безпеки Джону Болтону.

Президент України Петро Порошенко привітав рішення американського колеги Дональда Трампа скасувати заплановану зустріч.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.