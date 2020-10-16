Кандидат в мери Херсона вразив виборців запальним танком (відео)



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Артем Кияновський має доволі строкату політичну біографію

Кандидат на посаду міського голови Херсона від партії «Наш край» та депутат міської ради від «Опозиційної платформи — За життя» Артем Кияновський під час зустрічі з виборцями вирішив продемонструвати свої танцювальні здібності.

Варто зазначити, що Кияновський має доволі строкату політичну біографію. У 2002 році він був депутатом міської ради Херсона від партії «Реформи і порядок». У 2006-му став депутатом обласної ради від блоку «Наша Україна - Народна самооборона».

Після цього Кияновський різко змінив свої ідеологічні погляди — у 2010 році він був обраний депутатом Херсонської облради від «Партії регіонів».

З 2015 року Кияновський є депутатом міської ради від «Опозиційної платформи — За життя».