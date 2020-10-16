Стало відомо, коли і скільки триватимуть карантинні канікули (ситуація по областях)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деякі школи прислухалися до рекомендацій уряду і відпустив школярів із 15 жовтня, а в деяких містах і областях діти вчитимуться до 21 жовтня, як і планувалось

У Міністерстві освіти надали інформацію, як вчитимуться українські школярі і студенти

Українські школярі, згідно рекомендації Міносвіти, мали б піти на екстрені канікули з 15 до 30 жовтня, а студенти вишів і технікумів – виїхати з гуртожитків і навчатись дистанційно до 15 листопада.

Проте це лише рекомендація, не наказ до виконання. Керівництво кожної школи самостійно планує графік навчання, а місцева влада, як і уряд, можуть лише рекомендувати щось.

У Міністерстві освіти надали «Радіо Свобода» інформацію, як вчитимуться українські школярі і студенти.

Дані з низки областей і міст іще збирають, адже це складний процес, розповідає в директор департаменту середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко.

«Ці рішення ухвалюються разом із комісією з техногенної безпеки і відповідними санітарними службами», – коментує Кононенко.

Утім, наразі Міністерство освіти та науки має таку інформацію:

Київ: канікули раніше не почнуться, тож школярі відпочиватимуть за попереднім графіком – із 21 по 28 жовтня.

Київська область: із 15 жовтня канікули.

Львівська область: із 19 жовтня всі відпочивають.

Сумська область: у місті Суми діти на канікулах із 15 жовтня, в області переважно з 19 жовтня.

Луганська область (підконтрольні Києву регіони): майже всі школи з 15 жовтня, в Лисичанську – з 19 жовтня.

Донецька область (підконтрольні Києву регіони): переважна більшість шкіл уже на канікулах із 15 жовтня, і невелика кількість почне з 19 жовтня.

«Наскільки ми розуміємо ситуацію в місті Дніпрі і в Кривому Розі - там міські ради зараз вирішують питання. Може в Дніпрі канікули будуть оголошені з 22 жовтня, а в Кривому Розі з 19 жовтня», – додає Кононенко.

Волинська область: у Луцьку з 21 жовтня, в області з 15 жовтня.

Запорізька область: у місті Запоріжжі і майже всіх школах області з 19 жовтня, і є невелика кількість шкіл у районах, де або немає захворюваності, або вона дуже низька – там канікули з 26 жовтня.

Чернігівська область: Чернігів, Прилуки, Ніжин – усі з 15 жовтня вже на канікулах, і близько 15–20 шкіл іще вирішують – це, як правило, невеликі школи в об’єднаних територіальних громадах.

Чернівецька область: із 23 жовтня школярі переходять на дистанційне навчання, з 26 жовтня буде оголошено канікули, по області 74 школи з 15 жовтня перейшли, 27 шкіл із 19 жовтня і 240 шкіл із 26 жовтня.

Херсон – одне з міст, яке проігнорувало рекомендацію уряду вийти на канікули раніше (почнуть 22 жовтня), тоді як Херсонська область до неї дослухалась (із 15 жовтня).

«Сталось це через традиційну для України проблему – передвиборчий популізм», – каже в коментарі «Радіо Свобода» заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Самойленко. Адже на 25 жовтня заплановано місцеві вибори, і деякі політики дуже не хочуть засмучувати електорат напередодні голосування.

«Херсонська міська рада вирішила зробити такий популістський рух і ухвалити рішення, що школи працюватимуть у звичайному режимі. Зрозуміло, що батьки це сприйняли дуже позитивно, зразу до них підключилась преса, навчальні заклади, бо їй дистанційне навчання дуже не подобається», – додав Самойленко.

Область же підтримує ідею відпустити дітей на канікули негайно або хоч би перевести їх на дистанційне навчання. Адже ризик несуть не стільки уроки групами в класах, як те, що дітям потрібно добиратись до шкіл перевантаженим громадським транспортом, а це високий ризик зараження, резюмує він.

Тим часом вишам і технікумам радять вчити дистанційно з 15 жовтня до 15 листопада. Повної статистики ще немає, як і по школах, утім, тут ситуація досить однозначна, каже генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міносвіти Олег Шаров.

«Десь рішення вже ухвалили і перейшли. Десь, ми розуміємо, ще відбуваються якісь останні години занять і організаційні заходи, пов'язані з переходом. Але поки в нас немає жодної інформації про якусь відмову. Сподіваюсь, що по закладах освіти їх і не буде», – каже Шаров.

Перепочинок від освітніх перестановок зараз мають хіба що батьки малюків – закривати дитсадки знову поки ніхто не планує.