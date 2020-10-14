Чи можлива коаліція ОПЗЖ з «Батьківщиною». Тимошенко прояснила позицію



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Юлія Тимошенко не збирається об'єднувати свою політсилу із проросійською партією

Лідерка партії «Батьківщини» оцінила можливість політичного союзу з найбільш проросійською силою в Україні

Голова партії «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко в ефірі каналу Україна24 відповіла на питання чи можлива коаліція її партії з «Опозиційною платформою - За життя». Тимошенко запевнила, що таке неможливо.

Слід нагадати, що своєю чергою ОПЗЖ після виборів може отримати підтримку «Слуг народу». Так, днями народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що після місцевих виборів «однозначно буде» об’єднанняпрезидентської політсили з «Опозиційною платформою – За життя» , але лише в окремих регіонах.

Згодом Качура уточнив суть своєї заяви стосовно співпраці представників їхньої політсили з членами «Опозиційної платформа – За життя» після місцевих виборів в деяких місцевих радах.

У своєму дописі на Facebook парламентар наголосив, що створення такої коаліції не передбачене.

Також він нагадав, що відповідно до чинного законодавства в «міських радах взагалі немає такого поняття як коаліція».

До слова, в Ужгороді священник Московського патріархату відкрито агітує за ОПЗЖ на території храму.