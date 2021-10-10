Болгарію та Грецію засипало снігом (фото, відео)

Водіїв попереджають бути обережними, бо дорожнє покриття мокре та слизьке у всій країні

У Болгарії температура повітря знизиться ще більше

На автотрасі, що проходить від столиці Болгарії Софія до міста Монтана, випав сніг. Про це повідомляє «Meteo Balkans» у Facebook.

Як зазначають синоптики, на перевалі Петрохан утворився сніговий покрив, а густий туман зменшив видимість та ускладнив рух транспорту. Снігопади прийшли у міста Рила, Враца, на територію національного природного парку Алеко.

Болгарські комунальники не були готові до ранньої зими, тому агентство дорожньої інфраструктури попереджає водіїв бути обережними, бо дорожнє покриття мокре та слизьке у всій країні.

Метеорологи додають, сьогодні, 10 жовтня, у горах буде похмура і туманна погода, а температура повітря ще більш знизиться. У масивах Західної Болгарії будуть дощі, а у вищих частинах – сніг. Максимальна температура на висоті 1200 метрів становитиме близько 7°С, на 2000 метрах – близько 2°С.

Також кучугури снігу лежать на вершині гори Олімп у Греції.

Нагадаємо, в Україні перший сніг випав наприкінці вересня. Снігові покриви утворилися на горі Піп Іван Чорногірський.