Синоптик: Україну накриють заморозки, штормовий вітер і сніг

До вихідних в Україні буде прохолодна та мокра погода, місцями сніг

23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи

Завтра, 23 вересня, в Україні очікуються сильний поривчастий вітер та холод. Деякі області накриють дощі та сніг. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталка Діденко.

«У четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі», – зазначила вона.

Температура повітря протягом дня у північних областях, практично в усіх центральних, на Харківщині, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах +6°C…+10°C. Найближчої ночі, при проясненнях, можливі на грунті заморозки.

Почне завтра теплішати в багатьох західних областях: +9°C…+13°C. Також вищою обіцяє бути температура повітря на Півдні України, в Луганській та Донецькій областях, тут +10°C…+15°C.

Вітер завтра переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути рвучким.

Між іншим, у п'ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів.

«Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться», – наголосила Діденко.

Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах. 23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи, близько +9°C. Можливий невеликий дощ, щільна хмарність.

«Не варто нехтувати навіть шапками та рукавичками, знадобляться, особливо в спальних районах, де між високими будинками турбулентний вітер посилює відчуття холоду», – зазначимо синоптик.

Вона додала, що 24 вересня вітер посилиться до штормового, дощів побільшає.

«Проте вихідними днями синоптична ситуація, озирнувшись, типу «хто я? де я?», схаменеться – підвищить градуси та почне вимітати дощ. І навіть пустить на метеосцену сонце», – резюмувала Діденко.

Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.