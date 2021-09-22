В Україні випав перший сніг

Карпати почало засипати снігом, а температура впала до -4

У Карпатах випав сніг. Станом на 8:35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг. Температура навколишнього середовища -4°С, – повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, по Львівській області: 22-23 вересня вночі та вранці на поверхні грунту, а 23 вересня місцями і в повітрі, заморозки 0 – 3º. По місту Львову: 22-23 вересня вночі та вранці на поверхні грунту заморозки 0 – 2º. (І рівень небезпечності, жовтий).

Напередодні синоптики попередили, що в Україні цього тижня випаде перший сніг. Також цього тижня в Україні очікуються заморозки.

За даними Укргідрометцентру, 22 вересня в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

За даними синоптиків, 23-24 вересня в Україні хмарно з проясненнями. 23 вересня місцями невеликі дощі; 24 вересня вночі у західних, північних, більшості центральних областей, вдень в Україні помірні дощі. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 24 вересня вночі на заході, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 23 вересня у західних (крім Закарпаття), північних та центральних областях, 24 вересня у східній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 5-10° тепла, в західних, південних областях, 24 вересня на більшій частині країни до 14°. В Карпатах місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.

25-26 вересня в Україні без опадів, лише в східній, північно-східній та південно-східній частині місцями невеликий дощ. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 7-13°, вдень 17-22°; на решті території 25 вересня вночі 3-9° тепла, вдень 9-15°, 26 вересня вночі 6-12°, вдень 12-18°.

Напередодні повідомлялося, що в Україну прийшла метеорологічна осінь: середньодобова температура повітря знизилася нижче за 15 градусів тепла.