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    Кіберзахист. Арестович пояснив, що робити, якщо ви помітили хакерську атаку

    Сучасна війна не обходиться без інтернет-диверсій - Кіберзахист. Арестович пояснив, що робити, якщо ви помітили хакерську атаку
    Сучасна війна не обходиться без інтернет-диверсій
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    На базі Кіберцентру UA30 запрацювала Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка попереджає, розслідує кіберінциденти та усуває їх наслідки.

    Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

    «У разі будь-яких кіберинцидентів, кібератак чи підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду», − повідомив Олексій Арестович.

    Повідомлення можна залишити за цим посиланням.

    Нагадаємо, кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових, котрі не бажають воювати проти України.

    «Онлайн-ресурс допоможе військовим Росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених», – йдеться у повідомленні.

    Теги: росія окупанти кібератака армія війна українці Україна кібербезпека окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Кіберзахист. Арестович пояснив, що робити, якщо ви помітили хакерську атаку