Кіберзахист. Арестович пояснив, що робити, якщо ви помітили хакерську атаку

Сучасна війна не обходиться без інтернет-диверсій

В Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

На базі Кіберцентру UA30 запрацювала Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка попереджає, розслідує кіберінциденти та усуває їх наслідки.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

«У разі будь-яких кіберинцидентів, кібератак чи підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду», − повідомив Олексій Арестович.

Повідомлення можна залишити за цим посиланням.

Нагадаємо, кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових, котрі не бажають воювати проти України.

«Онлайн-ресурс допоможе військовим Росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених», – йдеться у повідомленні.