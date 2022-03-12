Кіберполіція розробила сайт для військових-загарбників, які не хочуть воювати проти України

Сайт міститиме інформацію для військових Росії та Білорусі, яких можуть відправити в Україну

Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових, котрі не бажають воювати проти України. Про це повідомляє Національна поліція у Telegram.

«Онлайн-ресурс допоможе військовим Росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ, де кожен охочий може здійснити грошовий переказ.

Також розроблений вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації.

Як зазначається, окремий розділ сайту «Твоя кібербезпека» стане у пригоді українцям, адже він містить основні поради з кібергігієни.

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

До слова, у Мінцифри створили чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.

Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

Нагадаємо, чатботи, які допоможуть подолати окупанта: добірка від Мінцифри.

До слова, невідомі хакери атакували сайти російських відомств. Серед них портали ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), МВС, Мінкульту, ФССП (Федеральна служба судових приставів), ФАС (Федеральна служба антимонопольної служби), Мінцифри, Міненерго, Росстату.