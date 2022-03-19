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    Болгарія відмовиться від російського газу через війну в Україні

    Болгарія піде шляхом більшості країн Європи, які шукають альтернативу російському газу - Болгарія відмовиться від російського газу через війну в Україні
    Болгарія піде шляхом більшості країн Європи, які шукають альтернативу російському газу
    фото з відкритих джерел

    Болгарія засуджує агресію Росії

    Болгарія вирішила відмовитися від поставок російського газу через війну, яку Росія розв’язала проти України. Про це повідомив віце-прем'єр Асен Василєв.

    Поточний контракт Болгарії з «Газпромом» закінчується в кінці 2022 року, переговорів про його продовження не буде.

    «У цій братовбивчій війні між двома слов'янськими народами є одна нація, яка піддалася нападу, і одна нація, яка напала на неї», – підкреслив Василєв.

    Нагадаємо, республіка Болгарія, за погодженням із прем'єр-міністром країни Кирилом Петковим, у п'ятницю оголосила десять російських дипломатів персонами нон грата. Заступник глави МЗС Васил Георгієв поінформував про це російську пані посла Елеонору Митрофанову. Російським дипломатам надано 72-годинний термін для виїзду з країни.

    Також Болгарія вводить заборону на зліт/посадку та захід російських літаків у повітряний простір країни.Усі повітряні судна, які мають ліцензію, видану Російською Федерацією, не можуть входити в суверенний повітряний простір Республіки Болгарія, включаючи повітряний простір над територіальними водами.

    Нагадаємо, посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова пригрозила, що поставки зброї в Україну не матимуть позитивного впливу на діалог між Софією і Москвою.

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    Теги: росія окупанти газ війна Болгарія Україна окупація #stoprussia
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    Болгарія відмовиться від російського газу через війну в Україні