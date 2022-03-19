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    Росіяни відступають від Миколаєва

    Рашисти знищують житлові будинки у Миколаєві&nbsp; - Росіяни відступають від Миколаєва
    Рашисти знищують житлові будинки у Миколаєві 
    фото: Associated Press

    Ворог продовжує хаотично обстрілювати місто

    Російські фашисти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва з ракетної артилерії на відстані 50-70 кілометрів. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив в ефірі телемарафону.

    За його словами, зараз окупанти відступають від Миколаєва та йдуть в іншому напрямку.

    «Ситуація, як кажуть останнім часом, «краща, ніж учора». Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів», – сказав Кім.

    Він додав у новому відеозверненні, що в області є території, де багато мертвих «орків».

    «Якщо бачите, то повідомляйте військовим, або, по можливості, самі прибирайте. Ми ж не звірі. Друге, нагадую, що за мародерство є кримінальна відповідальність. Якщо бачите техніку, передавайте військовим. Не потрібно складувати вдома», – заявив Кім.

    «Зараз ми маємо разом працювати на армію», – наголосив очільник області.

    Зазначимо, що інших подробиць він не надав, посилаючись на військову таємницю.

    Вранці 18 березня окупанти обстріляли казарму у Миколаєві, де спали українські військовослужбовці. Але Кім відмовився коментувати цю ситуацію через військову таємницю. Лише зазначив, що рятувальна операція триває.

    Також Віталій Кім розповів, як окупанти на Миколаївщині воюють із гусьми.



    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни відступають від Миколаєва