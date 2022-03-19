Росіяни відступають від Миколаєва

Ворог продовжує хаотично обстрілювати місто

Російські фашисти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва з ракетної артилерії на відстані 50-70 кілометрів. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз окупанти відступають від Миколаєва та йдуть в іншому напрямку.

«Ситуація, як кажуть останнім часом, «краща, ніж учора». Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів», – сказав Кім.

Він додав у новому відеозверненні, що в області є території, де багато мертвих «орків».

«Якщо бачите, то повідомляйте військовим, або, по можливості, самі прибирайте. Ми ж не звірі. Друге, нагадую, що за мародерство є кримінальна відповідальність. Якщо бачите техніку, передавайте військовим. Не потрібно складувати вдома», – заявив Кім.

«Зараз ми маємо разом працювати на армію», – наголосив очільник області.

Зазначимо, що інших подробиць він не надав, посилаючись на військову таємницю.

Вранці 18 березня окупанти обстріляли казарму у Миколаєві, де спали українські військовослужбовці. Але Кім відмовився коментувати цю ситуацію через військову таємницю. Лише зазначив, що рятувальна операція триває.

Також Віталій Кім розповів, як окупанти на Миколаївщині воюють із гусьми.





