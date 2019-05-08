«Кіборг» створює комп’ютерну 3D-модель оборони Донецького аеропорту



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Віталій Любенко самостійно створює анімацію у 3D-системі, відтворюючи хронологію подій у Донецькому аеропорту

«Кіборг» хоче, щоб люди за допомогою комп’ютерної анімації змогли побачити, що відбувалося в реальності, в яких умовах воювали українські бійці.

За оборону Донецького аеропорту Віталій Любенко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Але досі у званні капітана.

Джерело: Радіо Свобода