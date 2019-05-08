«Кіборг» створює комп’ютерну 3D-модель оборони Донецького аеропорту
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Віталій Любенко самостійно створює анімацію у 3D-системі, відтворюючи хронологію подій у Донецькому аеропорту
«Кіборг» хоче, щоб люди за допомогою комп’ютерної анімації змогли побачити, що відбувалося в реальності, в яких умовах воювали українські бійці.
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Джерело: Радіо Свобода