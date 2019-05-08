У Києві відкрили меморіальну дошку на честь Героя України Ігоря Брановицького



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Кіборг Брановицький під час оборони Донецького аеропорту був захоплений у полон і розстріляний бойовиками

7 травня на будівлі Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» відкрито меморіальну дошку на честь Героя України Ігоря Брановицького, випускника 9-го класу 1991 року.

У заході взяли участь мати Героя Ніна Брановицька, учні та педагоги, побратими й військовослужбовці, громадськість.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Ігор Брановицький – учасник Революції Гідності. У серпні 2014 року мобілізований як доброволець, з жовтня 2014 року перебував у зоні АТО, проходив військову службу у 90-му окремому десантному штурмовому батальйоні «Житомир» 81-ї десантно-штурмової бригади.

Під час оборони Донецького аеропорту Герой-кіборг Ігор Брановицький виніс на собі з нового терміналу поранених побратимів і повернувся назад, але був захоплений у полон. За повідомленнями очевидців, після знущань над полоненими, добровільно визнав себе кулеметником, якого розшукували бойовики. Після тортур українського військовослужбовця розстріляли. У березні 2015 року ідентифікований серед загиблих, яких вивезли з Донецька. Поховано Ігоря 3 квітня 2015 року на Берковецькому кладовищі.

За виняткову особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Ігорю Брановицькому присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (23 серпня 2016, посмертно), нагороджено орденом «За мужність» III ст. (23 травня 2015, посмертно), орденом «Народний Герой України» (2015, посмертно), нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (2015, посмертно).