На Донбасі бойовики здійснили два обстріли: загинув військовий



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Фото: Укрінформ

Збройні провокації з боку противника сталися цієї ночі на Донецькому напрямку

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку противника, які сталися цієї ночі на Донецькому напрямку. В результаті загинув один український військовий. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00 цієї ночі на Донецькому напрямку зафіксовано дві збройні провокації з боку противника. Вогонь із заборонених зразків зброї бойовики поки не відкривали, натомість обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї оборонні позиції українських військ в районі Мар’їнки і Павлополя. В одному випадку підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь із застосуванням стрілецької зброї. В результаті загинув один український військовий», - сказав Мотузяник.

За повідомленням української сторони СЦКК, о 10:00 08 травня від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення.

«Через нахабне порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, було припинено роботи по відновленню будівель, які були пошкоджені в наслідок обстрілів. Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка. І хоча даний факт у черговий раз свідчить про цілеспрямовані дії окупантів щодо подальшого загострення соціального напруження в регіоні та загострення збройного конфлікту в цілому, українська сторона не припинить відновлювати інфраструктуру регіону, а гуманітарна обстановка в районі проведення операції залишиться під контролем Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 травня збройні формування РФ 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох – поранено. Також наші підрозділи знищили дві бойових машини піхоти противника та довготривалу вогневу споруду.