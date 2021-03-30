Космічний корабель Маска розбився при посадці (відео)

Як заявив Маск, Starship розбився, ймовірно, через проблеми з другим двигуном Raptor

Прототип транспортної системи Starship компанії SpaceX американського інженера і підприємця Ілона Маска в ході чергових випробувань здійснив жорстку посадку. Відповідна трансляція велася в Twitter.

Live feed of Starship SN11 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Dl0iss2aPZ — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

Як інформує редактор Ars Technica Ерік Бергер, випробовувався 11-й прототип космічного корабля (SN11), який при маневрах обертався навколо своєї осі дещо інтенсивніше, ніж під час випробувань попередніх виробів.

Як заявив Маск, Starship розбився, ймовірно, через проблеми з другим двигуном Raptor.

У березні Маск причиною вибуху десятого прототипу космічного корабля Starship (SN10), який стався раніше в тому ж місяці, назвав низьку тягу його двигуна Raptor, ймовірно, через часткове попадання гелію з паливного бака.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 березня, SpaceX скасувала випробувальний політ 11-го прототипу корабля Starship. Імовірно, причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.