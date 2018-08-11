Кролики замість туристів. Мешканці Криму шукають нові види заробітку та шкодують за Україною



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Порожні кримські пляжі і цього року залишилися без відпочивальників

Кримська зневіра 2018 року. Куди ж поділися обіцянки побити рекорд за кількістю туристів на півострові?

Насправді ж пляжі знову виявилися неготовими до курортного сезону. І вже звичне для Криму будівництва в розпал літнього відпочинку.

Нагадаємо, в червні 2018 року порівняно з червнем 2017-го пасажирський потік до окупованого Криму зменшився на 6%.

До слова, після отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу жителі окупованого Криму почали відновлювати українські паспорти.