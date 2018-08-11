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    Кролики замість туристів. Мешканці Криму шукають нові види заробітку та шкодують за Україною

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    Порожні кримські пляжі і цього року залишилися без відпочивальників - Кролики замість туристів. Мешканці Криму шукають нові види заробітку та шкодують за Україною
    Порожні кримські пляжі і цього року залишилися без відпочивальників

    Кримська зневіра 2018 року. Куди ж поділися обіцянки побити рекорд за кількістю туристів на півострові?

    Насправді ж пляжі знову виявилися неготовими до курортного сезону. І вже звичне для Криму будівництва в розпал літнього відпочинку.

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    Нагадаємо, в червні 2018 року порівняно з червнем 2017-го пасажирський потік до окупованого Криму зменшився на 6%.

    До слова, після отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу жителі окупованого Криму почали відновлювати українські паспорти.

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