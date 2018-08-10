Безсмертний розповів, як Росія втручатиметься у вибори в Україні



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Віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний

Політик вважає, що й українські політики будуть піаритись на темі війни, не пропонуючи реальних планів щодо її припинення

Росія використовуватиме Крим та Донбас для втручання у виборчий процес в Україні. Про це заявив в ефірі вінницького телеканалу «ВітаТБ» політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Росія буде використовувати і Донбас, і Крим, і своїх контрагентів для того, щоб втручатися у виборчий процес в Україні», - сказав він.

Водночас, політик вважає, що й українські політики будуть піаритись на темі війни, не пропонуючи реальних планів щодо її припинення.

«При нинішній тенденції навіть тема війни на Донбасі буде використовуватися як шоу. Замість того, щоб пропонувати конкретні підходи та серйозний діалог, демонструватимуть м’язи та красиві фотографії зі зброєю. Я категорично проти цього, тому що політика – це мистецтво управління державою, в тому числі в умовах війни», - зазначив він.

На його думку, «війна на Донбасі – це перше питання, яке треба буде вирішувати наступному Президенту». «Я невипадково кажу про безпечну реінтеграцію, тому що, з моєї точки зору, це чи не єдиний шлях подолання цієї війни і стабілізації ситуації на Сході», - переконаний політик.

При цьому Безсмертний наголосив, що нас чекає дуже складний 2019 рік і в економічному, і в фінансовому (через зовнішні заборгованості), і зовнішньополітичному, і у військово-тактичному плані. Тому вибори мають стати «пошуком відповідей, а не емоційним задоволенням».

«Треба, щоб люди аналізували не красиву картинку, а позицію кандидата з тих чи інших питань. Ці підходи мають буди предметом серйозної розмови, тому тема дискусій, відкритості кандидатів є дуже важливою. Треба, щоб люди хапалися за зміст, який несе кандидат, а не за красиві фрази чи солодкі обіцянки. Я категорично проти популізму в політиці», - зауважив він.