  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Лишилося два танка. Росія кидає в бій недосвідчених строковиків (відео)

    Українські захисники вже десятками взяли у полон строковиків путінської армії - Лишилося два танка. Росія кидає в бій недосвідчених строковиків (відео)
    Українські захисники вже десятками взяли у полон строковиків путінської армії
    скріншот з відео

    В окупантів є два шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України

    СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких «там нєт»

    Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники.

    «Все наши машины, нах*, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус», – розповідає один окупант іншому.

    З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

    Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: «Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…».

    «Та поки кулі не наздогнали, в окупантів ще є два шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України.

    Тому що на цій землі живуть українці, і ми будемо захищатися до перемоги!», запевнили у СЛужбі безпеки України.

    Нагадаємо, окупанти готуються до нової спроби штурму Києва.

    Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованого Криму озброєння та військову техніку з військових округів. Мета здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

    Теги: росія окупанти СБУ війна полон Миколаїв українці Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лишилося два танка. Росія кидає в бій недосвідчених строковиків (відео)