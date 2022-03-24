Лишилося два танка. Росія кидає в бій недосвідчених строковиків (відео)

В окупантів є два шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких «там нєт»

Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники.

«Все наши машины, нах*, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус», – розповідає один окупант іншому.

З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: «Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…».

«Та поки кулі не наздогнали, в окупантів ще є два шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України.

Тому що на цій землі живуть українці, і ми будемо захищатися до перемоги!», запевнили у СЛужбі безпеки України.

Нагадаємо, окупанти готуються до нової спроби штурму Києва.

Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованого Криму озброєння та військову техніку з військових округів. Мета – здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.