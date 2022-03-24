Мешканців Маріуполя примусово депортують в Росію

Депортували вже третину всіх мешканців, які проживали у Лівобережному районі міста

Мешканців Лівобережного району міста Маріуполь захоплюють та депортують в Росію. Про це йдеться у заяві міської ради.

Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб.

За даними міськради, з Маріуполя депортували вже третину всіх мешканців, які проживали у Лівобережному районі міста.

Також стало відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і без того змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що рашисти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.

Раніше, з'явилось відео як Маріуполь виглядає сьогодні.

Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.