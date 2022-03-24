Окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва

Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км

Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км

Війська Путіна перекидають озброєння на територію Білорусі та тимчасово окупований Крим

Окупанти готуються до нової спроби штурму Києва, повідомляють у Генштабі.

Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованого Криму озброєння та військову техніку з військових округів. Мета – здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

Наразі російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників.

Зазначимо, ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.

У Київській області українські військові знищили позиції російського загарбника артилерійським вогнем.

Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив 23 березня, що російські сухопутні війська окопуються і займають оборонні позиції на відстані 15–20 км від Києва, практично не просуваючись у напрямку міста.

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