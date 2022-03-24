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    Окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва

    Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км - Окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва
    Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км
    фото з відкритих джерел

    Війська Путіна перекидають озброєння на територію Білорусі та тимчасово окупований Крим

    Окупанти готуються до нової спроби штурму Києва, повідомляють у Генштабі.

    Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованого Криму озброєння та військову техніку з військових округів. Мета здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

    Наразі російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників.

    Зазначимо, ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.

    У Київській області українські військові знищили позиції російського загарбника артилерійським вогнем.

    Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив 23 березня, що російські сухопутні війська окопуються і займають оборонні позиції на відстані 15–20 км від Києва, практично не просуваючись у напрямку міста.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва