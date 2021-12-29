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    Люди страждають в заторах через Зеленського (відео)

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    Зеленський та&nbsp;&laquo;слуги народу&raquo; користуються перевагами на автошляхах - Люди страждають в заторах через Зеленського (відео)
    Зеленський та «слуги народу» користуються перевагами на автошляхах
    фото з відкритих джерел

    Одну з обіцянок влади – скасувати кортежі, й досі не виконали

    Зеленський, Шмигаль, Монастирський – це спонсори заторів на дорогах, бо саме для їхніх кортежів перекривають рух, повідомляє BIHUS.

    А інколи зупиняють машини для пустих кортежів, які вдають, ніби везуть президента. І все за бюджетні кошти. Як і держохоорона, якою користується глава Офісу президента Андрій Єрмак.

    Хоча в одному з інтерв'ю він наголошував, що це не так. Але журналіст Максим Опанасенко зафіксував Єрмака на броньованих авто, які якраз використовує державна охорона.

    Нагадаємо, раніше «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

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    Теги: машини Володимир Зеленський президент журналіст Андрій Єрмак охорона
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    Люди страждають в заторах через Зеленського (відео)