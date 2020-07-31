«Королі доріг»: як Єрмак, Тимошенко та Аваков порушують правила і не отримують штрафи (відео)



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Керівник ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і помічник президента Шефір їздять на «номерах прикриття»

Соратники Зеленського пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції

Керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.

Про це йдеться у розслідуванні «Королі доріг» програми «Схеми: корупція в деталях».

Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. При цьому їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, і заходи «шифрування»), а інших причин використання «номерів прикриття» Єрмаком, Тимошенком і Шефіром в Офісі президента не повідомили.

Журналісти декілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з номерами прикриття, керівник Офісу президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.

Зокрема, 15 липня знімальна група помітила, як Mercedes, яким користується Андрій Єрмак, виїхав із Офісу президента, попрямував у бік Верховної Ради, потім спустився вулицею Грушевського – і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатись столичного бутика Sanahunt.

Як виявили «Схеми», навесні цей Mercedes мав інші номери, яких теж не було в базі Нацполіції. 13 березня журналісти зафіксували, які він виїжджав на смугу руху громадського транспорту у центрі Києва.

«Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки, за якими в єдиному державному реєстрі МВС не зареєстрований жодний транспортний засіб. Це означає, що Андрій Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості, а якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться», – мовиться у розслідуванні.

Номерні знаки «прикриття» має також і позашляховик BMW Х5, яким користується заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Ці номери журналісти бачили на джипі у березні і в квітні цього року.

«Несправжні» номери також і у Audi А8, якою, як з’ясували журналісти, користується перший помічник президента Сергій Шефір.

«Схеми» звернулись із запитаннями до Офісу президента з проханням повідомити: на яких підставах приватні автомобілі керівника офісу, його заступника і першого помічника президента обладнані оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

«В Офісі Президента України відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом Офісу Президента України так званими «номерами прикриття», – мовиться у відповіді.

«Питання забезпечення безпеки, які делеговані правоохоронним органам, я не коментую», – сказав Сергій Шефір у коментарі журналісту «Схем».

Перелік посад, щодо яких застосовуються заходи державної охорони (що, в тому числі, дає змогу використовувати «номери прикриття»), перелічені у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» – і серед них немає посад помічників президента і керівників його офісу.

В Управлінні державної охорони на запитання про підстави використання таких номерів керівництвом Офісу президента заявили, що «управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей».

Також журналістам вдалося зафіксувати, що номерні знаки «прикриття» використовує не лише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, але і його охоронець, який супроводжує очільника МВС майже на всіх публічних заходах. Іще 30 січня знімальна група зафіксувала, як авто, яке возить охоронця Авакова з номерами, яких немає у базі МВС, залишало бутик Sanahunt під час святкування там дня народження товариша і бізнес-партнера Авакова Ігоря Котвіцького, перетинаючи подвійну суцільну смугу. Пізніше, 6 березня, журналісти також помітили це авто – але вже з іншими оперативними номерами.

За законом, очільник МВС як член Кабінету міністрів може претендувати на державну охорону, але за окремим погодженням президента або керівника УДО. Але в УДО відповіли, що їм невідомо про причини використання номерів прикриття ані Арсеном Аваковим, ані його охоронцем. У Міністерстві внутрішніх справ на запит журналістів до ефіру не відповіли.

Також «Схеми» виявили, що продовжують користуватися автівками зі спецсигналами і номерами «прикриття» колишні високопосадовці – колишній прем’єр Арсеній Яценюк і ексголова СБУ Василь Грицак.

Арсеній Яценюк і Василь Грицак не відповіли на прохання пояснити, на яких підставах пересуваються на автівках із номерами прикриття.

Також «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.