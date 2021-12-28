«Купив» авто в Instagram: шахрай «нагрів» одесита майже на пів мільйона

Одесит «купив» автівку в Instagram і втратив майже півмільйона гривень

Чоловік перекинув «продавцеві» на картку 444 тис. гривень, проте автомобіля не отримав.

Приморський районний суд Одеси розглядає справу про шахрайство. Чоловік в Одесі придбав автівку через Instagram, однак після переказу коштів залишився ні з чим. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Інцидент стався ще влітку 2020 року. Позивач розповів, що вирішив купити автомобіль через оголошення в Instagram. Після обговорення усіх деталей, чоловік перекинув продавцеві 444 000 гривень. Однак, автівки чоловік так і не отримав, а власник машини зник і перестав виходити на зв'язок.

Розслідування справи триває. Зокрема, досі не вдалося встановити особу та місце її проживання, яка організувала шахрайську схему та видурила кошти у позивача.

Також потрібно провести інші слідчо-оперативні заходи. Такі дії мали здійснити до 23 грудня, проте цей строк вже сплив.

Відтак слідчі прохали про продовження строку досудового розслідування ще на рік. 17 грудня суд задовольнив таке клопотання та продовжив строк досудового розслідування до 23 грудня 2022 року відповідно.

До слова, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали українця, якого поліція розшукувала за шахрайство.