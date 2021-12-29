«Вагнергейт»: СБУ заперечила допуск помічниці Зеленського до держтаємниці

Перебування Левченко під час обговорення операції «Авеню» мало ознаки розголошення державної таємниці, – наголосила депутатка після відповіді СБУ

Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз отримала відповідь від Служби безпеки України щодо наявності допуску до державної таємниці у Марії Левченко, помічниці президента України Володимира Зеленського та дружини вже звільненого ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі. Документ нардепка оприлюднила у Facebook.

«Служба безпеки України заперечує наявність допуску до держтаємниці у зазначеної особи. Таким чином, перебування М. Левченко в кабінеті під час обговорення операції «Авеню», про яке повідомив журналіст Юрій Бутусов та ексголова Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці», – наголосила Фріз.

Депутатка вважає, що президент не міг не знати про відсутність у своєї помічниці допуску, а тому не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження «цілком таємно».

Відповідь СБУ на запит Ірини Фріз

«Подальший витік інформації також потребує детального розслідування на предмет наявності складу злочину «державна зрада» помічницею президента Левченко, яка не повідомила Офіс президента про наявність у її чоловіка громадянства Російської Федерації. Переконана, що Служба безпеки України має дослідити всі факти перебування громадянки М. Левченко у заходах з обговорення питань з обмеженим доступом та вжити заходів з мінімізації ризиків, що могли виникнути у разі їх потрапляння ворогові», – зазначила Фріз.

Вона також попросила вважати це заявою про злочин та надати СБУ:

правову оцінку незаконному доступу Левченко до відомостей, що становлять державну таємницю;

провести розслідування щодо дотримання режиму секретності та таємного діловодства в Офісі президента України;

фактів перебування осіб без допуску до заходів з обговоренням інформації з обмеженим доступом на нарадах за участі президента України, керівника Офісу президента України тощо.

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