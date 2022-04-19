Маріуполь зараз. Нове відео із дрона

Путінська орда продовжує спроби знищити місто

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.

При цьому вчора окупанти відкрили доступ цвільним в цю зону для збору речей з домівок.

«З урахуванням обов’язкових білих стрічок, якими росіяни позначвють себе, окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості «приманки» для українських снайперів», − відзначив Андрющенко.

Нагадаємо, російський загарбник продовжує атакувати Донеччину, внаслідок обстрілів деккілька сіл залишилися без електропостачання. Про це повідомив голова Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках.