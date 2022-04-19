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    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева

    Могили планують перезахоронити - Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    Могили планують перезахоронити
    фото: Facebook Мукачівської міськради

    Об’єкт було демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету

    У Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський монумент. Як повідомили в міськраді, йдеться про обеліск в центрі Мукачева.

    «Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету «Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва». Могили будуть перезахороненні», повідомили в органі місцевого самоврядування.

    Там також наголосили, що відповідні роботи почнуться наступного тижня.

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    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева
    фото: Facebook Мукачівської міськради

    У відомстві нагадали, що на виконання рішення сесії Мукачівської міської ради у 2016 році в місті відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% мукачівців, які взяли участь у міському плебісциті, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на центральне кладовище міста.

    Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.

    Нагадаємо, у Харкові вранці 17 квітня демонтували бюст радянського маршала Георгія Жукова.

    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Україна окупація #stoprussia
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    Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева