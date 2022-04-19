Закарпаття прискорено очищається від радянських пам'ятників. Нові фото з Мукачева

Об’єкт було демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету

У Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський монумент. Як повідомили в міськраді, йдеться про обеліск в центрі Мукачева.

«Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету «Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва». Могили будуть перезахороненні», – повідомили в органі місцевого самоврядування.

Там також наголосили, що відповідні роботи почнуться наступного тижня.

У відомстві нагадали, що на виконання рішення сесії Мукачівської міської ради у 2016 році в місті відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% мукачівців, які взяли участь у міському плебісциті, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на центральне кладовище міста.

Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.

Нагадаємо, у Харкові вранці 17 квітня демонтували бюст радянського маршала Георгія Жукова.