Евакуації знову не буде: на 19 квітня не погоджено жодного гумкоридору

Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі

Гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів на 19 квітня скасовуються, українській владі не вдалося домовитися з окупанатам про режим тиші. Про це повідомила віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

«Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині», - зазначила Верещук.

Нагадаємо, вчора, 18 квітня, в Україні також не були відкриті гуманітарні коридори для евакуації.