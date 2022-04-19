Евакуації знову не буде: на 19 квітня не погоджено жодного гумкоридору
Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі
Гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів на 19 квітня скасовуються, українській владі не вдалося домовитися з окупанатам про режим тиші. Про це повідомила віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук.
«Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині», - зазначила Верещук.
Нагадаємо, вчора, 18 квітня, в Україні також не були відкриті гуманітарні коридори для евакуації.
Читайте також:
- Маленька Аліса з Маріуполя просить про евакуацію: відео, яке розбиває серце
- Міністри оборони України та Туреччини обговорили евакуацію Маріуполя
- Окупанти зобов'язали жителів Маріуполя оформити перепустки для пересування містом
- У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір
- Злочини окупантів. Українка розповіла, як під час евакуації вбили її сина (відео)