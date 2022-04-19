  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Евакуації знову не буде: на 19 квітня не погоджено жодного гумкоридору

    Евакуації знову не буде: на 19 квітня не погоджено жодного гумкоридору
    фото з відкритих джерел

    Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі

    Гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів на 19 квітня скасовуються, українській владі не вдалося домовитися з окупанатам про режим тиші. Про це повідомила віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

    «Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині», - зазначила Верещук.

    Нагадаємо, вчора, 18 квітня, в Україні також не були відкриті гуманітарні коридори для евакуації.

    Читайте також:

      Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

      Евакуації знову не буде: на 19 квітня не погоджено жодного гумкоридору