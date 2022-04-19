Рашисти стирають з лиця Землі прифронтову Донеччину. Фото наслідків

Ситуація на фронті складна, але контрольована

Оперативна інформація щодо російського вторгнення на ранок 19 квітня

Російський загарбник продовжує атакувати Донеччину, внаслідок обстрілів деккілька сіл залишилися без електропостачання. Про це повідомив голова Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках.

«В Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості. Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ — обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін.

Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання», – повідомив Кириленко.

Він також уточнив, що ситуація на фронті складна, але контрольована.

Нагадаємо, годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.