На Львівщині депутат вдарив по обличчю жінку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Сколівської районної ради Степан Цмоканич накинувся на жінку Скріншот з відео

У «Батьківщині» засудили «аморальну поведінку та ганебний вчинок депутата» і виключили його з партії

У місті Сколе Львівської області депутат місцевої райради від «Батьківщини» Степан Цмоканич під час словесної перепалки вдарив жінку по обличчю.

Відео інциденту оприлюднив у Facebook очевидець Макс Мадоф.

На ньому можна побачити, як після словесної сварки депутат сильно б’є жінку по обличчю, від чого вона падає на землю. Накинувся він і на чоловіка, що знімав відео.

У пресслужбі поліції області повідомили, що 53-річна постраждала викликала на місце події правоохоронців. Вони порушили справу за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Як повідомляє пресслужба «Батьківщини», після інциденту Львівська обласна організація партії «засудила аморальну поведінку та ганебний вчинок депутата» і виключила його з партії.

«Такі вчинки у великому колі команди «батьківщинівців» вважаємо неприпустимими та безапеляційно засуджуємо хамську та аморальну поведінку цієї людини. Просимо вибачення у потерпілої і заявляємо, що така особа не може більше бути в партії і не може мати жодної дотичності до «Батьківщини». Також ми звертаємося до правоохоронців із проханням провести відповідне розслідування», – йдеться у заяві політсили.

За інформацією Zaxid.net, 48-річний Степан Цмоканич у 2014 році балотувався до Верховної Ради, але народним депутатом не став. У 2015-му він став депутатом Сколівської районної ради. Був керівником Сколівського осередку партії. Працює т. в. о. директора Сколівського військового лісгоспу та володіє приватним підприємством «Карпатбуд-Сервіс», що займається будівництвом.